Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ‘Sadakatsiz’ dizisinin Haluk'u Burak Sergen, geçtiğimiz hafta evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalanan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden 60 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna dair son bilgiyi eski eşi Işıl Sergen paylaştı. Instagram üzerinden açıklama yapan Işıl Sergen “Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir” ifadelerini kullandı.

