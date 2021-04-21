Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ‘Sadakatsiz’ dizisinin Haluk'u Burak Sergen, geçtiğimiz hafta evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalanan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden 60 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna dair son bilgiyi eski eşi Işıl Sergen paylaştı. Instagram üzerinden açıklama yapan Işıl Sergen “Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir” ifadelerini kullandı.
Oyuncu Burak Sergen entübe edildi
21.04.2021 - 15:39 | Son Güncelleme: 21.04.2021 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronaya yakalanan Oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Sergen'in son durumuna ilişkin olarak bilgi veren eski eşi deneyimli oyuncunun "entübe" edildiğini duyurdu.
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ‘Sadakatsiz’ dizisinin Haluk'u Burak Sergen, geçtiğimiz hafta evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalanan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden 60 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna dair son bilgiyi eski eşi Işıl Sergen paylaştı. Instagram üzerinden açıklama yapan Işıl Sergen “Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir” ifadelerini kullandı.
Etiketler : Oyuncu Burak Sergen,
784581 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/784581.aspx
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