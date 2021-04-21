Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Cumayanı köyünden geçen Soğanlı Çayı’nda meydana geldi. Ferman Misoğlu, aynı yaştaki arkadaşıyla birlikte oyun oynamak için çay kenarına gitti. Burada yaptıkları kağıttan gemileri suya koymaya çalışırken dengesini kaybeden 5 yaşındaki çocuk suya düşerek akıntıya kapıldı. Diğer çocukların haber vermesi üzerine vatandaşlar ve yakınları çay boyunda aramaya çıkarken, olay yerine jandarma ekipleri de sevk edildi. Torunun çaya düşerek akıntıya kapıldığını öğrenen dede İsmail Misoğlu, 1 kilometre ileride suyun yüzeyinde sazlıklara takılan torununu sudan çıkardı. Hareketsiz olan küçük çocuk 112 ambulansı ile hastaneye sevk edilirken, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Ferman Mislioğlu’nun cansız bedeni yapılan otopsisinin ardından babası ve dedesi ile yakınları tarafından alınarak otomobilin bagajına konuldu. Misoğlu, Cumayanı köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.