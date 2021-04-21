Gündeğer köyünde tarlada çalışan Osman Demirkıran'ın (79) kullandığı 79 AZ 471 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Demirkıran, olay yerinde hayatını kaybetti. Demirkıran'ın cenazesi Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
21.04.2021 - 18:31 | Son Güncelleme: 21.04.2021 - 18:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Etiketler : kilis,kaza,ölü,haberler,
784618 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/784618.aspx
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