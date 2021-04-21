Gündeğer köyünde tarlada çalışan Osman Demirkıran'ın (79) kullandığı 79 AZ 471 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Demirkıran, olay yerinde hayatını kaybetti. Demirkıran'ın cenazesi Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.