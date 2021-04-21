Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Başaran Sokak’ta balya yüklü kamyonu sürücü park ettiği yerden götürmek istediği sırada freni boşalan araç elektrik direğine 2 defa geri geri çarptı. 2. çarpma sonrası beton elektrik direği ağır hasar gördü. Direk elektrik ve telefon tellerine asılı kalarak tamamen göçmekten kurtuldu. Elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu mahallenin elektrikleri gitti. Olay yerinden kaçan sürücüyü emniyet güçleri yakaladı.

Olay yerine gelen OEDAŞ ekipleri tarafından direğin yenisiyle değiştirme çalışmaları başladı. Aynı sokak üzerinde bir hafta öncede trafo yangını meydana gelmişti.

Mahalle sakini Mustafa Erçin, “Direğin karşısındaki evde oturuyorum. Ezan okunmuş orucumuzu açmıştık. Bir ses duyduk. Baktığımızda kamyon direğe geri geri vurmuştu. Bir daha kamyonu geri kaçırarak direğe vurmasıyla birlikte direk ağır hasar aldı. Direğimize vurdu elektriksiz kaldık” dedi.