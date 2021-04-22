Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde dijital değişim ve dönüşüm anlamında ciddi yatırımların yapıldığı İnegöl Belediyesi, bu yatırımların meyvesini almaya başladı. Teknoloji çağının gerekliliklerine ayak uydurarak göreve geldiği günden bu yana dijitalleşmeyi ön planda tutan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kısa sürede kurumunu bu alanda zirveye taşıdı.

7/24 KESİNTİSİZ HİZMET

İnegöl Belediyesi, katılımcı belediyecilik anlayışıyla pek çok alanda ortaya koyduğu farklılıkla, vatandaşı da şehrin yönetimine ortak ediyor. Aynı zamanda kurumun ulaşılabilirlik seviyesinin artmasını sağlayacak adımlarla ilçe halkına en hızlı hizmeti ulaştırıyor. Bu maksatla 7/24 hizmet sunan Çözüm Merkezi, günün şartlarına uygun şekilde çalışma metotlarını güncelledi. 153 hattı üzerinden belediyeye ulaşmak isteyen vatandaşlar, en fazla 5 saniyede Çözüm Merkezinin güler yüzlü personeliyle iletişime geçebiliyor. Vatandaşların bütün problem, talep ve tavsiyeleri bu merkezde toplanırken, iş dağılımı da ilgili müdürlüklere buradan yapılıyor. 7/24 hizmet veren Çözüm Merkezi aynı zamanda bir kriz yönetim merkezi görevi görüyor. Çözüm Merkezinin büyük önem taşıdığı sistemde, vatandaşlar telefon haricinde WhatsApp üzerinden de İnegöl Belediyesine ulaşabiliyor. Fotoğraf ve video şeklinde şikâyetlerin, önerilerin iletilebildiği bu kanalda İnegöl halkının son dönemde beğenerek kullandığı ve çokça tercih ettiği ulaşım kanallarından biri hâline geldi. Ayrıca ilçe halkı İnegöl Belediyesine mail yoluyla da ulaşım sağlayabiliyor.

ORTAK AKIL ÇALIŞTIRILIYOR

Başkan Alper Taban’ın göreve gelmesinin ardından hayata geçirdiği önemli uygulamalardan biri de “İnegöl’ün Fikri” platformu oldu. Oluşturulan web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla vatandaşlar İnegöl’e dair fikirlerini, görüş ve önerilerini, şikayetlerini hatta projelerini bu platform üzerinden İnegöl Belediyesine ulaştırabiliyor. Özellikle şehirle ilgili gelen projeler, burada bir ekip tarafından incelenerek uygulanabilirlik durumları gözden geçiriliyor. Uygulanabilecek projeler, vatandaşa da bilgi verilerek program dâhilinde hayata geçiriliyor. İnegöl’ün Fikri platformu, şehrin ortak akılla yönetilmesi olgusunu da tamamlıyor. Her kesimden gelen talep, öneri ve projeler bu platform sayesinde programa alınarak hayat buluyor.

SOSYAL MEDYA İLE ETKİLİ İLETİŞİM

İnegöl Belediyesi ve Başkan Alper Taban’ın son dönemde ortaya koyduğu en ciddi farklardan biri de etkili sosyal medya yönetimi. Günlük iletişimin büyük çoğunluğunu oluşturan sosyal medya ile vatandaşlarla etkili iletişim kuran İnegöl Belediyesi, buradan gelen çağrılara ve söylemlere de anında cevap vererek hem vatandaşın fikrine verilen önemi gösteriyor hem de ortak akıl olgusunu bir defa daha burada ortaya koyuyor.

E-DEVLET’TE ZİRVEDE

Belediye Başkanı Alper Taban’ın başlattığı dijital değişim ve dönüşüm atılımlarının en ciddi çalışması, e-devlet konusunda oldu. Hazırlanan altyapı ile İnegöl Belediyesi, Türkiye’de e-devlet üzerinden en fazla hizmet sunan belediye konumuna erişti. Gelinen noktada ise şu an mevcutta 41 ayrı hizmeti e-devlet üzerinden sağlayan İnegöl Belediyesi, bu alanda zirvede yer alıyor. Kısa süre önce e-devlet üzerinde 9 yeni hizmetin daha devreye alınması ile İnegöl Belediyesi, vatandaşlarına oturdukları yerden işlemlerini yapabilme kolaylığı sağlıyor.