Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döşemealtı ilçesinde yaşayan Hakkı Önür (50), Türkiye gazetesiyle 1977 yılında babasının aboneliği vasıtasıyla tanıştı. 1987 yılında babasını kaybeden Önür, daha sonra temsilciğe giderek babasının vefat ettiğini, aboneliğin de iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Temsilcinin, ‘Türkiye gazetesinin dağıtımında çalışır mısın?’ teklifini kabul eden Önür, 33 yıldır fiilî olarak aynı heyecan, aynı sevgi ve saygıyla işini yürütüyor. İlk olarak 1987 yılında Burdur’da dağıtıma başlayan Önür, burada beş sene hizmet verdikten sonra Burdur’un Bucak ilçesinde görevini sürdürdü. On yedi yıllık görev süresinin ardından Antalya Döşemealtı’na taşınan Hakkı Önür, 11 yıldır ise gazete dağıtımına burada devam ediyor.

MESAİ ERKEN BAŞLAR

Her gün sabaha karşı 04.00 sularında motosikletine binip yola çıkan Önür, önce dağıtım noktasına giderek gazeteleri alıyor. Gazeteleri düzenli bir şekilde motosikletine yerleştiren Önür, ardından 545 aboneye saatinde gazetelerini ulaştırıyor. Esnafa da kolaylıklar dileyen Önür, gördüğü küçük çocuklara ise Türkiye Çocuk dergisi hediye ediyor.

"ENVER AĞABEY SEVGİSİ VESİLE OLDU"

Otuz üç senedir görevini layıkıyla yapmaya çalıştığını anlatan Hakkı Önür “Türkiye gazetesiyle 1977 yılında Burdur’da yaşarken tanıştım. Rahmetli babam gazeteye aboneydi. 1987’de babamı kaybettim. Babam vefat edince Burdur temsilcimizin yanına gittik. Temsilcimizden Allah razı olsun, babamı çok severdi. ‘Gazete dağıtım işi yapar mısın?’ dedi. Ben de kabul ettim. Elhamdülillah o şekilde başlangıç yaptık. Ben işe başladıktan üç ay sonra ise rahmetli büyüğümüz Enver Ören Bey bizi ziyaret etti. Yanımıza misafir oldular. Enver Ağabey’imizdeki o sevgi ve saygı, bu işe daha da gönül vermemize vesile oldu. Rabb’im ondan razı olsun, mekânı cennet olsun, Mücahid Bey’i başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

İHLAS, SAMİMİYET DEMEKTİR

Türkiye gazetesinin huzur veren bir gazete olduğunu kaydeden Önür “Benim gazetemin girdiği yerde huzur olur, bereket olur. Otuz üç sene önce başladım. İlk heyecanım, aşkım neyse hâlâ her sabah aynı aşkla gazete dağıtıyorum. Nerede karşılıklı saygı ve sevgi varsa orada itimat ve itaat, itaatin olduğu yerde disiplin, disiplinin olduğu yerde huzur, huzurun olduğu yerde başarı vardır. İhlas, saygı, sevgi, huzur, samimiyet demektir” dedi.

HURİYE FERAH VANLI ANTALYA

TARİHE NOTLAR

En emektar dağıtıcılarımızdan Antalyalı Hakkı Önür, bir bakıma gazete ile birlikte doğmuş. Çünkü kendini bildi bileli evlerinde gazete varmış. “Baba yadigârı bizimki” diyor. “Göz ve gönül bağlılığı… Hele Enver Ören Ağabey’i yüz yüze görme şerefine kavuştuktan sonra daha bir bağlandım İhlas’a… Küçük notlar alıyorum, tarihe not düşmek için. Kim okur diye düşünmeden…” Hakkı Ağabey’imizin hayatı tamamen gazete ve aboneleri olmuş.