Bizim Türkiye’ye ziyaretimiz çok başarılı geçiyor ve bu başarılar esasen sizin gazetenizde çalışan samimi ve temiz yürekli insanların sayesindedir. Türkiye gazetesine büyük muvaffakiyetler dilerim.
MUSTAFA CEMİL KIRIMOĞLU
Dış Türklere en çok desteği Türkiye gazetesi verdi
22.04.2021 - 04:20 | Son Güncelleme: 22.04.2021 - 04:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırım Türklerine ve zaten esaret altında olan dış Türklere en çok manevi destek veren Türkiye gazetesine çoktan çok teşekkür ederim.
Bizim Türkiye’ye ziyaretimiz çok başarılı geçiyor ve bu başarılar esasen sizin gazetenizde çalışan samimi ve temiz yürekli insanların sayesindedir. Türkiye gazetesine büyük muvaffakiyetler dilerim.
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784703 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/784703.aspx
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