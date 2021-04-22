Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bizim Türkiye’ye ziyaretimiz çok başarılı geçiyor ve bu başarılar esasen sizin gazetenizde çalışan samimi ve temiz yürekli insanların sayesindedir. Türkiye gazetesine büyük muvaffakiyetler dilerim.

MUSTAFA CEMİL KIRIMOĞLU