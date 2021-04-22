Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahvehane, internet kafe, düğün salonu, okul kantini ve okul servis şoförlerine Belediye tarafından bin liralık destekte bulunuluyor. Destekten yararlanmak isteyen esnaflar Kâğıthane Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeye başladı. Müracaat kabul şartları ise; esnafın, hem kendisinin hem de iş yerinin Kâğıthane’de olması olarak açıklandı. Başvuruda bulunurken esnaftan istenecek belgelerse Belediye’nin internet sitesinde yayımlandı. Birden fazla iş yeri olan esnaf sadece biriş yeri için başvuruda bulunabilecek. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, destek paketinin pandemiden etkilenen esnafa bir nebze de olsa fayda sağlayacağını söyledi.