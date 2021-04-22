Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece ilçesi, Halkalı Mahallesi, Migros karşısındaki Devlet yolu (Prof. Aziz Ergin Caddesi) Soyakolimpiyakent yönetimi tarafından kaçak olarak kapatıldı. Site sakini olmayanların demir kapıları aşması mümkün değil. Bu yol ve etrafındaki yeşil alan söz konusu sitenin rantını artırıyor daire ve villa fiyatlarını yükseltiyor. Herhangi bir İstanbullunun sürgülü kapıyı aşması mümkün değil. Konuyla ilgili olarak gazetemizi ziyaret eden Küçükçekmeceliler “Soyakolimpiyakent site yönetimi 1/1.000 planlarda “imar yolu” olduğu açık kamu yolunu 2016 yılından beri işgal ediyor. Girişe kaçak olarak bir bekçi kulübesi yaptılar. Şu anda 700 metre uzunluğundaki yol sitenin mülkü gibi kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl buranın açılması için Küçükçekmece Belediyesi ve UKOME’ye başvurduk. Bunun üzerine Küçükçekmece Belediyesi site yönetimine bu kaçak yapıların kaldırılması için tebliğ yolladı.

GÖZÜMÜZE BAKA BAKA

Ancak Soyakolimpiyakent yönetimi İstanbul 14. İdare Mahkemesine başvurdu ve 14.07.2020 tarih ve yürütmenin durdurulması kararı aldırdı. İlerleyen günlerde incelemelerini tamamlayan İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasını iptal etti. Ancak Küçükçekmece Belediyesi iptale rağmen gereğini yapmadı, işinin takipçisi olmadı. Güya mesele hallolmuş gibi bize yanıltıcı resimler gönderdiler, kaçak yapıları, bariyerleri, çitleri yıkmış kaldırılmış gibi gösterdiler. Hâlbuki sadece cam ve çerçeveleri söktüler, resimler çekildikten sonra tekrar yerine taktılar, vatandaşın yoluna yine bariyer koydular. Yazışmada “yıkıldı, molozlar kaldırıldı” ibaresi geçmesine rağmen mezkûr binadan tek tuğla sökülmedi. Halen de yasa dışı şekilde özel site bölge yolu olarak kullanılıyor, sıradan vatandaş yanına bile yaklaşamıyor. Kazanılan geniş arazi ve hususi yol Soyakolimpiyakent’e değer katıyor” dediler. Kontrollü geçiş noktaları arasında oturan ev sahipleri lehine yapılan bu manipülasyon 900 bin Küçükçekmeceliyi kahrediyor. Prof. Aziz Ergin Caddesi’nin kapatılması Migros önünde tıkanmalara, vatandaşın zaman ve yakıt kaybına, park sıkıntısına, esnafın gelirinin düşmesine sebep oluyor. Semt halkı söz konusu sitede oturan CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Turgay Özcan’ı konuyla ilgilenmeye çağırıyor