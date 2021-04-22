Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kripto para borsalarından Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına çıktığı öne sürüldü. Mağdurların suç duyuruları üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50’de Arnavutluk Tiran’a gittiği tespit edildi. Özer’in İstanbul Havalimanı’ndan ayrıldığı anlara ilişkin fotoğraf kareleri de ortaya çıktı.