Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutköy-Sultangazi yolunda saat 17.30 sıralarında servis aracının da karıştığı 3 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Yol çift şeritli olarak trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.