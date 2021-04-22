Arnavutköy-Sultangazi yolunda saat 17.30 sıralarında servis aracının da karıştığı 3 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Yol çift şeritli olarak trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Arnavutköy-Sultangazi yolunda feci kaza: 1 ölü
22.04.2021 - 18:12 | Son Güncelleme: 22.04.2021 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arnavutköy-Sultangazi yolunda servis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Etiketler : kaza,haberler,istanbul,
784856 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/784856.aspx
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