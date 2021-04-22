Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Nisan saat 15.35’te, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına bırakıldığı belirlenen can salı içerisindeki 36 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.