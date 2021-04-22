Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Muratpaşa ilçesinde ikamet eden A.D. evini sattı. Karşılığında aldığı 315 bin TL otomobilinden çalındı. Bu olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, toplam 800 saatlik MOBEDE ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde A.D'yi Tapu Müdürlüğüne kadar takip eden 3 kişi gözlendi. Bu kişilerin Kolombiya uyruklu olduğu belirlendi. J.Z.M. ile eşi L.G.O ve L.G.O'nun kardeşi A.G.O. İstanbul'da yakalandı. Antalya'ya getirilen şüphelilerin yakalanmamak için sürekli kılığını değiştirdiği, peruk taktığı ve kendilerini turist olarak tanıttığı öğrenildi. Ayrıca sahte pasaportla dolaştıkları, araç ve ev kiraladıkları, olaydan sonra da 10 farklı ticari taksiye bindikleri tespit edildi. Şebekenin Adana, Bursa, Samsun, Gaziantep ve İzmir'de de Tapu Müdürlüğünden çıkanları soyduğu ve toplamda 2.5 milyon TL çaldıkları, bu paraları ise yurt dışına aktardıkları ortaya çıktı. Araştırmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin üzerlerinden çıkan bir not defterini de incelemeye aldı. Ekipler, zanlıların daha önce 2 milyon 696 bin dolarlık (22 milyon 430 bin lira) hırsızlık olayına karıştığı ve 20 yabancı ülke vatandaşından çaldıkları tutarları bu not defterine kalem kalem işlediğini gördü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Öte yandan şahısların üzerinde lastik patlatma aparatı bulundu.