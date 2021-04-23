Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığının "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesine göre, dün saat 19.00'da başlayıp 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da sessizlik hakim.

Anadolu ile Avrupa yakasında her gün sabah saatlerinde yoğunluk oluşan ana arterlerde trafiğin akıcı olduğu görüldü. Otobüs ve metrobüs duraklarında ise az sayıda vatandaşın beklediği gözlendi.

Kartal ve Maltepe sahilleri sessizliğe bürünürken, sahil şeridindeki parklar, oyun ve spor alanları da boş kaldı. Öte yandan D-100 Karayolu Anadolu Yakası istikametinde de trafik yoğunluğu yaşanmadı.

Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta da sokaklarda sessizlik hakim. Polis ekiplerinin, kentin farklı noktalarında Covid-19 salgınına yönelik gerçekleştirdiği denetimler ise aralıksız devam ediyor.

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre saat 10.15'te kentteki trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak kaydedildi.