Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisin açılışının 101’inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyada bir video paylaştı. "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 101’inci yıl dönümü kutlu olsun. Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 23 Nisan kutlu olsun" notu ile paylaşılan videoda, Mehmetçiğin çocuklara gösterdiği ilgi ve alakaya dair görüntüler yer aldı.
MSB'den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı
23.04.2021 - 14:36 | Son Güncelleme: 23.04.2021 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, paylaştığı duygulandıran video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclisin açılışının 101’inci yıl dönümünü kutladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : msb,23 nisan,
785052 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/785052.aspx
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