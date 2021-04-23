Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce'de kağıt toplamak için sokağa çıkan Ramazan isimli gence ceza kesildiği anlara ait görüntüler sosyal medyada hızlıca yayıldı. Ramazan isimli gencin ceza kesildiği için "ben bittim" diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

Görüntüleri izleyerek harekete geçen hayırseverler Emirhan Özhan ve İbrahim Yılmaz Düzce'ye giderek Ramazan isimli genci buldu. Özhan ve Yılmaz gencin 6 bin TL'lik cezasını ödedi ve bebek için hediyeler verdi.

Yardımlar için teşekkür eden Ramazan isimli genç, "Her şey 6 aylık bebeğim içindi tüm çabam emeğin onun için. Ceza kesilince hüngür hüngür ağladım eve geldim bebeğime sarılınca hiç bir derdim kalmadı" diye açıklama yaptı.