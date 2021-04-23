Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana gelindi. Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine giden İmam P. idaresindeki 02 EG 616 plakalı Volkswagen marka SUV türü araç ile Organize Sanayi Bölgesinden karayoluna çıkış yapan İbrahim Sarıfakıoğlu idaresindeki 46 PL 139 plakalı Peugeot marka otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kazada sürücü İbrahim Sarıfakıoğlu (40) otomobilde sıkıştı. Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan sürücü İmam P., Ali Eren C., Süleyman C. ve Cengiz P. yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralılara kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza yerinde ölen otomobil sürücüsünün cenazesi sıkıştığı yerden Gölbaşı Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak, Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden İbrahim Sarıfakıoğlu'nun vefat haberini alan yakınları kaza yerinde sinir krizleri geçirdi. Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal kaza yerine gelerek jandarma ekiplerinden bilgi aldı.

Hayatını kaybeden İbrahim Sarıfakıoğlu'nun organize sanayi bölgesinde fabrika sahibi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.