Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki S.K., 4 ayrı yerinden yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.K. ameliyata alındı. S.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen S.Ç. ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç ağır yaralandı
24.04.2021 - 01:09 | Son Güncelleme: 24.04.2021 - 01:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Etiketler : samsun,bıçak,yaralama,
785148 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/785148.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER