Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Veteriner hekim Tolgahan Ediz “Getirilen hayvanlarda kesilmeyen ishaller olduğunu fark ettik. Yetiştiriciler, ‘Bize de bulaşır mı’ diye korktular. Hatta buzağısını bırakıp gidenler de oldu. İnsana bulaşmayacağını gördük. Ancak bazı yetiştiricilerin maddi kayıpları çok. Koronavirüs sadece buzağı değil kedi, köpek olmak üzere bütün hayvanlarda şiddetli ölümlerle sonuçlanıyor” diye konuştu.