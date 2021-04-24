Veteriner hekim Tolgahan Ediz “Getirilen hayvanlarda kesilmeyen ishaller olduğunu fark ettik. Yetiştiriciler, ‘Bize de bulaşır mı’ diye korktular. Hatta buzağısını bırakıp gidenler de oldu. İnsana bulaşmayacağını gördük. Ancak bazı yetiştiricilerin maddi kayıpları çok. Koronavirüs sadece buzağı değil kedi, köpek olmak üzere bütün hayvanlarda şiddetli ölümlerle sonuçlanıyor” diye konuştu.
Kars'ta hayvanlarda virüs tespit edildi
24.04.2021 - 07:23 | Son Güncelleme: 24.04.2021 - 07:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İshal şikâyetiyle sahipleri tarafından Kars Veteriner Polikliniğine getirilen buzağı, kedi ve köpeklerde koronavirüs tespit edildi.
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785186 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/785186.aspx
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