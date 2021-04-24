Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Muratpaşa ilçesi sınırları içindeki bir diskoda yaşandı. Pandemi dolayısı ile uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan gençler, diskoda gece saatlerinde bir araya geldi. Çalınan müzik eşliğinde doyasıya eğlenen gençlerin ne maske taktıkları ne de sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi. Yasakları çiğnedikleriyle kalmayıp bir de eğlence anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan gençler, büyük tepki çekti.