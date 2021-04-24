Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeniçamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede kumar oynandığını ihbarını alan Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri kahvehaneye baskın düzenlemek için harekete geçti. Baskında kahvehanenin arka kapısından kaçmaya çalışan şüpheliler, kaçtıkları sırada bir arkadaşlarını içeride kilitli unuttu. Arkadaşlarını kurtarmaya gelen şahısları polis ekipleri kıskıvrak yakaladı. Kahvehaneyi geniş çaplı arayan ekipler 6 kişiyi tespit etti.

Kaçarken arkadaşını içeride kilitli unuttular

Mekanda alkol ve sigara içerek kumar oynayan kişiler baskından kaçmak isterken bir arkadaşlarını içeride unutarak kapıyı üstüne kilitledi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli ise “niye burada kilitlisin” sorusuna, “İftardan sonra içeride televizyon izlerken uyuyakalmışım. Dışarı çıkan arkadaşlarım nerede” diye soruları yanıtladı. Daha sonrasında arkadaşları gelerek içerde kilitli kalan arkadaşlarını kurtardılar.

Canımız sıkkın moralimiz bozuk

Mekanda kumar oynayarak basılan bir kişi ise ceza yememek için “Canımız sıkkın benim hastalığımı konuşuyorduk” diye kendini savundu.

"Komiserim yanlış anlamayın sokağa çıkma kısıtlaması var ama biz burada oturuyorduk"

Polis ekipleri ve kumar oynayan kişiler arasında ilginç diyaloglarda yaşandı. Polis ekiplerini mekanda sadece oturduklarını ikna etmeye çalışan şahıs, "Evde de 3 kişi beraber oturuyoruz, burada da 3 kişi oturuyoruz. Komiserim yanlış anlamayın sokağa çıkma kısıtlaması var ama içerideydik. Canımız sıkıldı” sözleriyle pes dedirtti.

Görüntülenmemek için maskeyle gözlerini kapattı

Baskın sonrasında polis ekipleri cezai işlemleri gerçekleştirirken kısıtlamayı kumar oynayarak ihlal eden şahıslar görüntülenmemek için maskelerini yüzlerini çekerek gözlerine kadar kapattılar.

19 bin 80 lira ceza

Mekânda bulunanların kimliklerini toplayan polis ekipleri 6 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten kişi başı 3180 lira olmak üzere 19 bin 80 TL para cezası kesildi.