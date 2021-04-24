Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 57'ye yükseldi.
1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
24.04.2021 - 12:36 | Son Güncelleme: 24.04.2021 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,terörist,
785254 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/785254.aspx
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