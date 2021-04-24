Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı Kocaman Orman deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman nakliyesini yapan Şükrü Ü., Gümeli Bölüklüyayla ormanından kamyonuna tomruk yükleyerek tomrukları, Alaplı Orman İşletme şefliğine bağlı Kocaman Deposu'na boşaltmak için yola çıktı. Babasına yardım etmek için makara ipini sökmeye çalışan 17 yaşındaki Baran Ü. bir an tomrukların üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Tomruğun altında kalan oğlunun imdadına koşan babası hemen durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baran Ü. tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.