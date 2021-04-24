Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iki ilde rüzgarın yarın sabahtan itibaren yer yer fırtınaya dönüşmesi öngörülüyor.

Güneyden esecek rüzgarın öğle vakti saatteki hızının 30-60 kilometreyi bulması, kısa süreli kuvvetli fırtınanın ise saatteki hızının 60-80 kilometre olması bekleniyor.

Yarın akşam etkisini yitireceği tahmin edilen fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama ile karbonmonoksit zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.