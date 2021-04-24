Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi 88 Evler Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın 2. katından yüksek ses duyan çevredeki vatandaşlar, durumu intihar girişimi olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekiplerinin de gelmesi ile apartmana giren ekipler, ihbar edilen daireye giderek S.Y. (16) ile görüştü. Ağlayarak ekiplere durumu anlatan genç kız, çok korktuğunu ve tehdit edildiğini söyledi. Genç kız, sağlık ekiplerinin kendisini muayene etmek istemesine uzun süre karşı çıktı. Polis ekiplerinin darp var mı sorusuna, “hiçbir şeyim yok.” diyen S.Y., ikna edilerek ambulansa alındı. İlk müdahalesi yapılan genç kız Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sinir krizi geçiren genç kız tedavi altına alındı.