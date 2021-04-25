Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevredekiler, Kayalıbağ Mahallesi'nde terk edilmiş ve kapıları betonla kapatılmış iki katlı binadan duman çıktığını gördü. Haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu söndürüldü.