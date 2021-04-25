Çevredekiler, Kayalıbağ Mahallesi'nde terk edilmiş ve kapıları betonla kapatılmış iki katlı binadan duman çıktığını gördü. Haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Adana'da terk edilmiş binada yangın çıktı
25.04.2021 - 03:14 | Son Güncelleme: 25.04.2021 - 03:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde terk edilmiş bir binada yangın çıktı.
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785412 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/785412.aspx
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