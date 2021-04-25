Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Musahacılı mahallesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bir depoda okey oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, depoya baskın yaptı. Yapılan baskında 8 kişi okey oynarken yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından okey oynayan 8 kişiye 27 bin 680 TL para cezası uygulandı.
Kısıtlamada okey oynarken yakalandılar 27 bin 680 TL ceza yediler
25.04.2021 - 12:43 | Son Güncelleme: 25.04.2021 - 12:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de kısıtlamada bir depoda okey oynayan 8 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalananlara 27 bin 680 TL para cezası uygulandı.
Etiketler : kayseri,kısıtlama,
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