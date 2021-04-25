Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Musahacılı mahallesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bir depoda okey oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, depoya baskın yaptı. Yapılan baskında 8 kişi okey oynarken yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından okey oynayan 8 kişiye 27 bin 680 TL para cezası uygulandı.