Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 23 Mart Salı günü Küçükçekmece'deki bir oto tamircide meydana geldi. İddiaya göre, oto tamir dükkanlarına arabalarını tamir ettirmeye gelen kişileri hedef alan Meksika uyruklu Juan H., son olarak aracını tamir ettirmek için gelen B.C.‘yi hedef aldı. Esnaf B.C, ev almak için biriktirdiği 2 buçuk kilo ağırlığındaki küpe, kolye, tektaş yüzük ve değerli eşyaların bulunduğu 1 milyon 250 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını aracın arka koltuğuna bıraktı. Araçtaki çantayı fark eden Juan H., araç boş kaldığı anda eldiven takarak ziynet eşyası dolu çantayı alarak kayıplara karıştı. Aracını teslim alarak yola çıkan B.C., çantanın yerinde olmadığını fark edince hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen Juan H., kaldığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Meksikalı Juan H.'nin hırsızlık suçundan daha önceden suç kaydı olduğu tespit edildi.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Juan H.'nin gizlenerek otomobilin kapısını açmaya çalıştığı ve kimseye görünmeden çantayı alarak uzaklaştığı görüldü. Diğer görüntüde ise şüphelinin farklı bir otomobile hırsızlık girişiminde bulunduğu, daha sonra birkaç kişinin durumu fark etmesi ile şüpheliyi kovaladıkları an saniye saniye kameralara yansıdı.