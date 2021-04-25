Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kripto para borsası Thodex'in ardından VeBitcoin de faaliyetlerini durdurdu. Masak firmanın bütün hesaplarına bloke koydu. Ardından VeBitcoin CEO’su İlker B. ve eşi Güliz B. ile birlikte 4 kişinin Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri alındı. İlker B. “Şahsıma ait site üzerinden alış-satışa aracılık ederek komisyon alarak kar sağlıyorum. Aylık gelirim yaklaşık 1 milyon 500 bin lira. Bu gelirin 15 bin lirasını aile ihtiyaçlarım için kullanıyorum” dedi. 2018 yılı haziran ayında şirkete yapılan siber saldırı sonucu müşterilere ait bugünün parası ile yaklaşık 200 milyon lira değerinde kripto para çalındığını belirten zanı “Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Ancak dosya henüz sonuçlandırılamadı” iddasında bulundu.

​ “Borsa gelirinin yüzde 95’ini çalınan paralar için kullandık”

VeBitcoin şirketinde 90 binin üzerinde kayıtlı kullanıcı bulunduğunu, şirketin işlem hacmi aylık ortalama 600 milyon ile 800 milyon lira arasında değiştiğini, bu rakamın binde 2’sini komisyon olarak aldığını belirten İlker B., şöyle devam etti: 34 aydır borsamızın gelirlerinin yüzde 95'ini müşterilerimizin çalınan mallarına ödedik. Bugüne kadar 120-130 milyon arasında ödeme gerçekleştirdik. Son dönemde yaşanan Merkez Bankası kararı sonrası müşterilerde bir korku oluştu ve ardından Thodex adlı kripto para borsa sahibi kaçınca müşterilerimiz bakiyelerini hızlı şekilde çekmek istedi. Geriye kalan yaklaşık 80 milyon tutarı aynı anda ödeme şansımız olmadı. Faaliyetlerimizi 23 Nisan 2021 tarihinde sonlandırma kararı verdim. Şirketin faaliyetini sonlandırmadan yaklaşık 10 gün boyunca 90 milyon civarında müşterilerin banka hesaplarına ve kripto para hesaplarına ödeme gerçekleştirdim. Daha fazla ödeme yapma imkanımın olmadığından 23 Nisan’da şirketime ait internet sitesinde duyuru yayınlayarak şirketin faaliyetini sonlandırdım.