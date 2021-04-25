Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın’da özel bir elektrik şirketinde çalışan 37 yaşındaki Recep Yakışık, Karayakup köyünde elektrik tellerine değen ağaç dallarının kesilmesi için yürütülen çalışmada üzerine elektrik direğinin devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştı. 1 Nisan tarihinde meydana gelen olayın ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Yakışık, tüm müdahalelere rağmen 24 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.