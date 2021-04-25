Bartın’da özel bir elektrik şirketinde çalışan 37 yaşındaki Recep Yakışık, Karayakup köyünde elektrik tellerine değen ağaç dallarının kesilmesi için yürütülen çalışmada üzerine elektrik direğinin devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştı. 1 Nisan tarihinde meydana gelen olayın ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Yakışık, tüm müdahalelere rağmen 24 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Üzerine elektrik direği devrilen işçi öldü
25.04.2021 - 18:29 | Son Güncelleme: 25.04.2021 - 18:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın’da elektrik hattı bakım çalışmasında üzerine elektrik direği devrilen 5 çocuk babası işçi yaşam savaşını kaybetti.
Etiketler : işçi,iş kazası,öldü,
785567 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/785567.aspx
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