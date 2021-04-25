Mehmet U. idaresindeki ATV, Yeşilada Mahallesi'nde devrildi. Arazi aracının altında kalan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet U. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.