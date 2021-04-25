Mehmet U. idaresindeki ATV, Yeşilada Mahallesi'nde devrildi. Arazi aracının altında kalan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet U. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hatay'da ATV devrildi: 1 ölü
25.04.2021 - 22:31 | Son Güncelleme: 25.04.2021 - 22:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde devrilen ATV'nin altında kalan sürücü öldü.
Etiketler : hatay,kaza,atv,
785606 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/785606.aspx
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