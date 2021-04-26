Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonlarında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Aygün Çakar şehit oldu. Şehit askerin cenazesi için Samsun'un Vezirköprü ilçesi Darıçayalanı Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi.

Baba ocağında helallik alınmasının ardından şehidin cenaze namazı kılındı. Cenazede şehidin kardeşi Şaban Çakar, ağabeyinin askeri parkasını giyerken cenazede ayakta durmakta zorlandı. Şehidin annesi ve diğer 2 kardeşi de sinir krizi geçirirken askerlere sarılarak güç aldı. Şehidin naaşı kılınan cenaze namazını müteakip Darıçayalanı Aile Mezarlığına defnedildi.

Şehidin cenaze törenine ayrıca Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehidin yakınları, mahalle sakinleri ve protokol üyeleri katıldı.