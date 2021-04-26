Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yaklaşık 20 kişilik iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavga sırasında M.H.A. (18) isimli genç, bir şahıs tarafından bıçaklandı. Genç M.H.A. kanlar içinde kalırken, bu sırada olay yerinde bulunan trafik polisini gören diğer şahıslar, koşarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 kişi gözaltına akındı

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.H.A., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından olaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, yaşları 18'den küçük olması sebebi ile Kocaeli Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor

Tedavi altına alınan M.H.A.'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.