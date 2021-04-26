Batman İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 3 ayrı hırsızlık dosyasından 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla her yerde aranan 15 yaşındaki S.S.Ç., yakalandı. 118 suç kaydı mevcut olan S.S.Ç., adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Batman'da 118 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki zanlı yakalandı
26.04.2021 - 17:00 | Son Güncelleme: 26.04.2021 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’da çeşitli hırsızlık suçlarından 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 118 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şahıs yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Batman,zanlı,
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