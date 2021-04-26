Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Mahallesi'nde seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki 50 UC 994 plakalı hafif ticari araç ile M.A. yönetimindeki plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan M.A, olay yerinde öldü. Ticari araç sürücüsü S.Ö. ise hafif yaralı olarak Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.A'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.