Fatih Mahallesi'nde seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki 50 UC 994 plakalı hafif ticari araç ile M.A. yönetimindeki plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan M.A, olay yerinde öldü. Ticari araç sürücüsü S.Ö. ise hafif yaralı olarak Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.A'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü
26.04.2021 - 21:36 | Son Güncelleme: 26.04.2021 - 21:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Etiketler : nevşehir,kaza,ölü,
785830 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/785830.aspx
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