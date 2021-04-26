Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afad'dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan deprem saat 22.21'de kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin derinliği 7.78 km şiddeti ise 4.0 olarak kaydedild