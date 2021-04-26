Afad'dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan deprem saat 22.21'de kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin derinliği 7.78 km şiddeti ise 4.0 olarak kaydedild
Kuşadası'nda 4.0 şiddetinde deprem
26.04.2021 - 22:41 | Son Güncelleme: 26.04.2021 - 22:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin şiddeti 4.0 olarak kaydedildi.
Etiketler : Aydın,
785842 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/785842.aspx
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