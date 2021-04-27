Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Taksim Meydanı’nda gerçekleşti. Bir grup turist alış veriş yaptığı satıcı ile fiyat konusunda anlaşamayınca aralarında kavga çıktı. Kavgada kadın ve erkeklerin birbirine tekmeler ve yumruklar salladığı kameraya yansıdı. Olaya çevre satıcılardan da destek geldi. Polisin olaya müdahalesi ile kavga sona erdi.