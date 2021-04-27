Çankırı'da özel bir kolejde çalışan Tuğba Bekel (28), kısa bir süre önce korona virüse yakalandı. Hamile olması nedeniyle tedavisine Ankara Şehir Hastanesinde devam edilen Bekel'in durumu zaman içerisinde ağırlaşırken sağlık nedeniyle 7 aylık bebeği de sezaryen ile alınarak küvöze konuldu.
Entübe edilen genç öğretmen, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Sevenlerini yasa boğan Tuğba Bekel, bugün sabah saatlerinde memleketi Çankırı'da toprağa verildi.