Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağcılar'da 71 yaşındaki komşusu Gülcemal Ç.’yi eşarpla boğmaya çalışıp, yaktıktan sonra kolundaki bilezikleri gasp eden şüpheli kreş öğretmeni Gözde A. ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti. Şüpheli Gözde A.’nın Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadesi ortaya çıktı.

"Damadı ile adımı çıkarmışlar"

Şüpheli Öğretmen Gözde A.’nın nöbetçi hakimlikte verdiği ifadesinde, “Atılı suçu kabul etmem mümkün değildir. Yapmadığım bir şeyle ilgili ne diyebilirim. Mağdurla daha önce küçük bir husumetimiz olmuştur. Damadı ile adımı çıkarmışlar. Bundan dolayı benden ve ailemden özür dilediler. Bu olay bu şekilde kapandı. Olay günü evimde annem, babam, kardeşim ve yeğenim ile birlikteydim. Biz ikinci katta oturuyoruz. Mağdurun bulunduğu daire ise dördüncü kattadır. Bir takım psikolojik problemlerim nedeniyle psikoloğa gittiğim doğrudur. İlaç kullanıyorum ancak ağır bir rahatsızlığım yok. Mağdurun neden benim adımı vermiş olduğunu anlamış değilim. Serbest bırakılmak istiyorum” yer aldı.