Bu yıl cumartesi gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi Taksim Meydanı’nda önlemler alınmaya başlandı. Taksim Meydanına çıkan yolların kapatılması için kamyonlarla polis barikatları getirildi. Meydanın çeşitli yerlerine bırakılan barikatların önümüzdeki günlerde dizileceği ve yolların kapatılacağı öğrenildi.
Taksim’de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
27.04.2021 - 15:40 | Son Güncelleme: 27.04.2021 - 15:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
1 Mayıs’ta meydana çıkan yolların kapatılması için polis barikatları Taksim’e getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Taksim,1 Mayıs tedbirleri,
785980 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/785980.aspx
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