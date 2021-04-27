Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağcılar Kirazlı Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. Panikle bir vatandaş çatıya çıkarak, alevlerden kurtulmak için aşağıya sarktı. Panikle aşağı atlayarak yaralanan vatandaşa sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaşlı adamın çatıya tamirat için çıktığı öğrenilirken, komşusu Kerem Başalan yaşanan dehşet anlarını anlattı. Başalan, “Düştüğünü gördüm. Abi çatıya tutunurken, ayağını pencereye attı. Kaydı kaldırıma doğru yüz üstü düştü. Adamı ambulansa aldılar. Eskiden badana mı ne yapıyormuş” dedi.



Yaşlı adamın başka bir komşusu Kadir Erdoğmuş ise, “Ben geldiğimde yerde yatıyordu. Tanıdığımız bir abimizdi. Komşumuzdu. Kaçamamış kurtulamamış. Çatıydı kendisi. Çok üzüldüm. Tamirat yapıyordu. Durumu ağırdı inşallah kurtulur. Çatı yanmış o da kaçacak yer bulamayınca atla atla demişler o da atlamış” ifadelerini kullandı.