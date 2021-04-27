Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan yeşil plakalı otomobil kontrolden çıktı. Takla atan otomobil yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde otomobilde sıkışan 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralı olduğu belirlendi. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen araçtaki cesetleri ve yaralıyı çıkarmak için çalışma başlattı.

Öte yandan yeşil plakalar, Türkiye'de faaliyet göstermekte olan konsolosluk ve büyükelçilik araçlarına verilir. Bu araçları, bu kurumlarda görev yapanlar kullanır.