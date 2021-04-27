Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Evsat Mahallesi Kızılay Meydanı'nda yol vermeme meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Sopaların da kullanıldığı kavga, çevreden bazı kişilerin de olaya karışmasıyla kısa sürede büyüdü.

Olay yerine gelen polis ekipleri de kavgaya karışanları ayırmakta güçlük yaşadı. Polis ekibi kavgaya biber gazı ile müdahale etti.

Kavga sırasında yaralanan 5 kişi, Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavileri tamamlanan şüphelilerin de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.