Türk Hava Yolları (THY), tam kapanma sürecinde yurt içi uçuşların nasıl yapılacağı yönünde açıklamada bulundu. THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 29 Nisan-17 mayıs 2021 tarihleri arasında yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolcularımız, seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri ve uçuşa elverişli HES kodunu sağlamaları durumunda seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz.
Tam kapanmada uçuşlar nasıl olacak? THY'den açıklama geldi
27.04.2021 - 19:38 | Son Güncelleme: 27.04.2021 - 19:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hükumet, koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar tam kapanma kararı aldı. Bu karar sonrası yurt içi uçuşların nasıl yapılacağı merak konusu oldu.
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786033 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/786033.aspx
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