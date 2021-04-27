Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan ayında orucunun bozulacağı endişesi taşıyan vatandaşlar, iftar sonrasında aşı olmayı tercih etti. İftarını açarak aşı olmak için adeta hastaneye akın eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Tokat Devlet Hastanesi Covid-19 Aşı Uygulama Polikliniklerinde ilk doz aşısı olan vatandaşlara Biontech aşısı yapıldı. İkinci doz aşılarını olan vatandaşlar ise ilk aşılarının Sinovac olması nedeni ile aynı aşı uygulandı. Aşı olan vatandaşlardan Sıtkı Dal, iftardan sonra aşı olmak istediğini belirterek, “Rahat bir şekilde aşımızı olduk. Sırası gelen tüm vatandaşlarımız aşı olsun. Bu lanet hastalıktan biran önce kurtulalım. Ülkemiz sağlığa kavuşsun” dedi.