Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Barış Barcin idaresindeki 35 AC 7315 plakalı kamyonet, Siverek-Çermik kara yolunun 5'inci kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü Barış Barcin, kamyonette bulunan Mehmet Sıdık, Ferhat, Fehmi, Sedat, Mahmut ve Yüksel Güldiken ile Sinan Özgül yaralandı. Yaralılar, ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.