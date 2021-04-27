Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşten eve gelen baba Turan Çakır, 3 çocuğundan en büyüğü olan 8 yaşındaki oğlu Burak Çakır’ın iftar sofrasında olmadığını fark etti ve çocuğun nerede olduğunu sordu. Evdekiler, çocuğun dedesinde olabileceğini düşündü. Ancak çocuğun dedesi Ramazan Çakır’da da olmadığı öğrenildi. Turan Çakır çocuğun her zaman oynamaya gittiği sulama havuzuna koştu. Oğlunun ayakkabılarını suyun üstünde gören baba havuza atladı. Burada oğlunun cesediyle karşılaştı. Evladının cansız bedenini kucaklayıp sudan çıkaran baba, gözyaşlarına boğuldu. Küçük Burak'ın nasıl öldüğü otopsi ile belli olacak.