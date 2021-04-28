Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kavga, Evsat Mahallesi Kızılay Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden iki grup arasında çıktığı ileri sürülen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavga, çevrede bulunan bazı kişilerin de olaya karışmasıyla büyüdü. Olay yerine gelen polis ekipleri kanlar içerisinde kalan kavgaya karışanları güçlükle ayırdı. Biber gazı kullanmak zorunda kalan bir polis memuru ise sıkılan gazdan etkilendi. Yaralanan 5 kişi polis ekip otosu ve özel araçlarla nakledildikleri Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili yaralananların da aralarında olduğu toplam 7 kişiyi tedavilerinin son bulmasının ardından gözaltına aldı. Polis ekipleri olay yerinde kullanılan ve iki parçaya bölünen kanlı sopanın yanı sıra, kavgada kullanılmak üzere olay yerine götürülen 1 tahra ve 1 tahta oturağa ise el koydu. Kavga sırasında cadde üzerindeki bir dükkanın da camları kırılarak zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.