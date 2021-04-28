Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Buhara Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanının üçüncü katındaki ofiste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, odalarda kumar masası, çok sayıda oyun kağıdı ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirdi. Ofis, zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, 9 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamaktan ve sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.