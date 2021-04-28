İddiaya göre Ağrı’da görev yapan ve biri kadın olan E.Ç ve M.D arasında tartışma çıktı. İki polis arasında pansiyonda çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönünce, M.D adlı polis, kadın polis olan E.Ç'yi silahıyla vurdu. E.Ç olay yerinde hayatını kaybederken, M.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ağrı'da iki polis arasında kavga: 1 ölü
28.04.2021 - 01:28 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 01:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’da aralarında anlaşmazlık çıkan iki polisin tartışması kanlı bitti.
Etiketler : ağrı,
786075 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/786075.aspx
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